La Corte militare di Gaza emette tre condanne a morte

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 MAG - La Corte militare di Gaza ha emesso oggi tre condanne a morte nei confronti di altrettanti residenti della Striscia giudicati colpevoli di collusione con i servizi segreti israeliani. Lo riferisce l'agenzia di stampa Maan.



Secondo la Corte, le informazioni da loro inoltrate provocarono la morte di combattenti palestinesi e la distruzione di tunnel delle fazioni armate palestinesi.



La Corte, precisa Maan, ha stabilito che due di loro saranno impiccati mentre il terzo sarà condotto di fronte ad un plotone di esecuzione. Le identità dei condannati non sono state divulgate anche per non suscitare ritorsioni nei confronti dei familiari. Maan pubblica soltanto le loro iniziali, la data di nascita ed il luogo di residenza. (ANSAmed).





