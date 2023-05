(ANSAmed) - ISTANBUL, 24 MAG - I servizi segreti di Ankara (Mit) hanno arrestato 11 persone, tra cui due cittadini turchi, accusati di attività di spionaggio per conto dell'intelligence israeliana. Lo rende noto Sabah secondo cui gli arresti sono avvenuti a Istanbul e la rete, formata in tutto da 15 persone, aveva il compito di raccogliere informazioni da inviare al Mossad su individui coinvolti in attività commerciali con l'Iran. Il gruppo era guidato da un uomo addestrato in Europa, Selcuk Kucukkaya, che secondo il Mit aveva preso contatti con il Mossad grazie a un ex militare turco, Serkan Ozdemir, ritenuto da Ankara parte della rete golpista responsabile del tentato colpo di Stato del 15 luglio 2016 e fuggito in Paesi europei.



