Frontex, 'a Cutro avvertite le autorità italiane come previsto'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 23 MAG - "Nel contesto del naufragio di Cutro, sabato sera tardi uno dei nostri aerei aveva visto un'imbarcazione che andava verso le coste italiane. Utilizzando le nostre camere termiche, abbiamo individuato la presenza di persone sotto coperta e, nonostante non ci fossero segnali di difficoltà, abbiamo dato informazione immediata alle autorità competenti italiane, come sempre il nostro protocollo prevede".



Lo ha detto il direttore esecutivo di Frontex, Hans Leijtens, in audizione alla commissione Giustizia del Parlamento europeo, alla presenza anche del capitano della Guardia Costiera italiana, Gianluca d'Agostino. L'agenzia Ue ha fornito alle autorità italiane "la localizzazione, le immagini infrarossi, la velocità e la rotta", ha precisato Leijtens. "Il nostro lavoro non si è fermato: abbiamo continuato a monitorare tutta l'area fino a quando siamo stati obbligati ad andar via a causa delle condizioni sul campo. In questo caso, il nostro aereo ha continuato la sua sorveglianza fino a quando è dovuto tornare alla base a causa dell'esaurimento del carburante", ha aggiunto.



(ANSAmed).





