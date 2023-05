Siria: Isis, 108 tra bimbi e donne rimpatriati da al Hol

BEIRUT - Più di 100 tra bambini e donne di nazionalità tagika sono stati rimpatriati nelle ultime ore da un campo di prigionia nella Siria nord-orientale dopo aver passato quattro anni in cattività perché legate direttamente o indirettamente allo Stato islamico in Siria e Iraq. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui 80 bambini e 28 donne sono tornate in Tagikistan dai campi di al Hol e Roj, nella regione siriana di Hasake, al confine con l'Iraq. L'area è controllata dalle forze curdo siriane alleate degli Stati Uniti.



Le donne e i minori rimpatriati sono stati rinchiusi nella primavera del 2019 nei campi di Hol e di Roj dopo l'annuncio della sconfitta militare dell'Isis in Siria. Nel campo di al Hol rimangono decine di migliaia tra donne e bambini, per lo più siriani e iracheni ma anche alcune migliaia di civili di oltre 50 nazionalità diverse.