Esercitazioni militari di Hezbollah aperte ai media

BEIRUT - Le prime esercitazioni militari di Hezbollah, il partito armato libanese filo-iraniano, aperte ai media dopo circa 20 anni sono state condotte nelle ultime ore dal movimento sciita anti-israeliano nel sud del Libano, circa 20 km a nord dalla Linea Blu di demarcazione con Israele.



Quello che i media libanesi e regionali hanno definito una "simbolica dimostrazione di forza" da parte degli Hezbollah nei confronti del nemico israeliano, si è svolto ad Aaramta, nel distretto di Jezzine, a pochi chilometri dall'area di responsabilità del contingente Onu (Unifil) schierato nel sud del Libano e di cui fanno parte un migliaio di soldati italiani.



"Diciamo a Benjamin Netanyahu e al suo incapace team che abbiamo osservato le loro capacità e sappiamo che non saranno in grado di cambiare la situazione", ha detto il capo del consiglio esecutivo di Hezbollah, Hashem Safieddin, citato dalla tv al Manar del movimento sciita.



Le manovre militari dimostrative hanno mostrato i combattenti di Hezbollah in varie azioni sul terreno, tra cui un assalto a località israeliane e la cattura di militari nemici. Queste esercitazioni, sottolineano i media, hanno permesso al partito di mostrare parte del suo arsenale. Non sono però stati mostrati i missili di precisone, riferiscono i media.