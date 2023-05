Libano: Ong, 808 profughi siriani arrestati in 6 settimane

(ANSAmed) - BEIRUT, 22 MAG - Quasi un migliaio di profughi siriani sono stati arrestati in maniera arbitraria in Libano nelle ultime sei settimane e più di 300 di questi sono stati rimpatriati con la forza. Lo riferisce l'ultima relazione dell'organizzazione umanitaria siriana e internazionale Access Center for Human Rights, che rivolge un appello all'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr).



Secondo i dati dell'organizzazione umanitaria, dall'inizio di aprile a metà maggio sono 808 i profughi siriani arrestati "arbitrariamente" in Libano. Di questi, 336 sono stati deportati in Siria, Paese dal quale erano fuggiti nel corso dell'ultimo decennio di guerre e violenze. In Libano dal 2011 a oggi si sono rifugiati più di un milione di siriani. Le autorità libanesi affermano che attualmente vivono in Libano "due milioni di siriani", con una popolazione locale di poco meno di 4 milioni.



L'Unhcr ha registrato la presenza di 830mila profughi sul territorio libanese.



Sullo sfondo della denuncia dell'organizzazione umanitaria, si tiene oggi a Beirut l'attesa riunione del consiglio dei ministri, presieduta dal premier dimissionario Najib Miqati, di ritorno dal vertice della Lega Araba di Gedda, in Arabia Saudita. All'ordine del giorno c'è proprio una nuova discussione sul tema dei profughi siriani in Libano. Miqati a Gedda ha rivolto un appello ai paesi arabi e alla stessa Siria, tornata nel consesso inter-arabo dopo 12 anni di isolamento regionale, perché si affronti la questione dei profughi siriani nella regione. Miqati ha ribadito la richiesta di un rimpatrio dei profughi siriani in Libano. Dal canto suo, Amnesty International ha riferito che "i rimpatriati siriani, compresi i bambini", hanno subito in Libano "detenzioni e torture illegali o arbitrarie, e altri maltrattamenti, stupri e violenze sessuali, sparizioni forzate". (ANSAmed).





