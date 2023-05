'Nuovo Mondo', docufilm racconta storie di migranti a Palermo

(ANSAmed) - PALERMO, 19 MAG - La drammatica condizione che vivono i migranti nelle carceri, i traumi fisici e psichici vissuti durante il viaggio e che continuano a turbare la vita di molti di loro sono tra i temi che saranno approfonditi nel corso del dibattito che seguirà al docufilm Nuovo Mondo, storie di migranti e di persone che li hanno accolti.



A parlare di questi argomenti saranno il garante per i detenuti Pino Apprendi e la dottoressa Patrizia Politi, coordinatrice medica a Palermo di Medici senza frontiere, che si occupa da svariati anni di alleviare e curare le ferite delle violenze subite da ragazzi e ragazze extracomunitari. Il dibattito è moderato dal giornalista Vittorio Corradino.



L'appuntamento è per domani, sabato 20 maggio alle ore 17,30 a Villa Zito nell'ambito della rassegna Settimana delle Culture.



Si inizia con la proiezione del docufilm, autore il giornalista Rino Canzoneri, regia di Rosario Neri. Il filmato è prodotto dalle associazioni 'Prima gli ultimi. Nessuno è straniero', 'Di Sana Pianta' e 'Le Donne Musulmane Fatima', con il supporto del Cesvop.



"Un docufilm - dice l'autore Rino Canzoneri, che è anche presidente dell'associazione Prima gli Ultimi - che ci emoziona e ci commuove, che ci fa scoprire nuovi orizzonti, oltre quelli che vediamo nei piccoli recinti che ci siamo costruiti. Che ci fa conoscere da vicino il senso, il valore e la bellezza dell'accoglienza, il piacere di donare qualcosa di noi agli altri e ricevere da questo straordinarie emozioni. Ci fa sentire l'orgoglio per aver contribuito a tirare fuori dal buco nero chi era senza futuro e senza speranza, che ci fa incontrare culture, usanze e conoscenze che arricchiscono il nostro bagaglio culturale, che ravviva l'umanità che non si è perduta e che dà linfa alla nostra anima". Nel docufilm dalla viva voce dei protagonisti, chi è stato accolto e chi ha accolto, si scoprono storie ricche di solidarietà ed emozioni che solo i rapporti umani possono dare. (ANSAmed).





