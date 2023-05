Migranti, nave 'Diciotti' arrivata al porto di Reggio Calabria

(ANSAmed) - REGGIO CALABRIA, 19 MAG - Sono 731- 531 dei quali sbarcheranno subito a Reggio Calabria - i migranti a bordo della nave 'Diciotti' della guardia costiera appena attraccata al molo di ponente del porto della città calabrese dello Stretto.



Inizialmente dovevano essere 735 ma per 4 di loro, che necessitavano tempestive cure mediche, è stato disposto un soccorso urgente e sono stati trasbordati su motovedette della Capitaneria che li hanno accompagnati a Crotone. Proprio per questo, probabilmente, si è verificata un'ora e mezza di ritardo rispetto all'arrivo previsto della 'Diciotti'.



I migranti, tutti asiatici ma le cui nazionalità non sono state ancora determinate, sono stati localizzati ieri nella zona Sar greca a bordo di una grossa imbarcazione individuata sulla rotta turca. Appena arrivati nella zona Sar italiana sono scattati i soccorsi. Mentre ancora non si conosce la nazionalità, è certo che i migranti salvati sono 693 uomini e sole 2 donne. A bordo della "Diciotti" ci sono anche 35 minori non accompagnati e un nucleo familiare. Le operazioni di accoglienza sono coordinate dalla Prefettura. Duecento migranti, una volta scesi dalla nave, partiranno per il nord Italia: 130 in Lombardia e 70 in Piemonte.



Non tutti i migranti verranno fatti sbarcare a Reggio Calabria: 200, infatti, sempre con la nave "Diciotti" raggiungeranno il porto di Messina. Tutti gli altri, 331 migranti, verranno fatti salire sui pullman con cui verranno trasferiti a Gallico, presso la palestra dell'ex scuola 'Boccioni' dove da tempo è stato allestito un centro di primissima accoglienza potenziato, negli ultimi giorni, con 18 moduli abitativi. Lì i migranti verranno identificati dalla polizia in attesa di essere trasferiti all'inizio della settimana prossima, in altre regioni in base al riparto deciso dal ministero dell'Interno (ANSAmed).





