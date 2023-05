(ANSAmed) - ROMA, 19 MAG - "L'11 aprile scorso il team di Medici senza frontiere (Msf) a Lesbo era stato avvisato di 103 persone arrivate sull'isola che avevano bisogno di cure mediche urgenti. Quel giorno il team di Msf ha assistito 91 persone senza riuscire a trovare le altre 12. Nello stesso giorno un video pubblicato oggi dal New York Times mostra il respingimento di un numero simile di persone". Lo riporta un comunicato di Medici senza frontiere in merito al video pubblicato dal New York Times in cui si vedono dei migranti caricati su un barcone e lasciati in mare.



"Msf ha più volte lanciato allarmi sulle gravi conseguenze della violenza diretta e indiretta rivolta contro le persone in movimento in Grecia - continua il comunicato - A Lesbo i pazienti di Msf hanno più volte raccontato di essere state vittime di respingimenti traumatici da parte delle autorità di frontiera". (ANSAmed).





