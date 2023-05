(ANSAmed) - BEIRUT, 19 MAG - Il premier uscente libanese Najib Miqati si è oggi augurato che i profughi siriani da più di un decennio presenti in Libano tornino presto in Siria. Parlando al summit della Lega Araba in corso a Gedda, in Arabia Saudita, Miqati ha auspicato che nell'attuale clima di normalizzazione dei rapporti tra la Siria e gli altri Paesi arabi, si possa presto provvedere al rimpatrio di profughi siriani.



"Nel corso di questi anni il loro peso ha superato ogni capacità di sopportazione", ha detto Miqati in riferimento alla massiccia presenza dal 2011 di almeno un milione di profughi siriani presenti in Libano, paese con una popolazione di circa 4 milioni di persone. (ANSAmed).





