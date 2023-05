Egitto, 'ho il dna di una mummia della XXVI dinastia'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 19 MAG - A rilanciarla è solo un quotidiano egiziano e mancano quindi sia il crisma della pubblicazione scientifica sia i suoi tecnici dettagli, ma la notizia ha quei contorni fascinosi che l'Egitto dei faraoni è in grado di tracciare nell'immaginario collettivo: una donna ha scoperto che "il suo Dna discende direttamente da una mummia" risalente alla "dinastia saitica", un trentennale regno del "Periodo tardo" collocato fra il 672 e il 525 a.C. e conosciuto anche come il "Rinascimento egiziano".



La circostanza viene segnalata da Al Masry al-Youm, che peraltro è uno dei maggiori giornali egiziani, precisando che si tratta dell'emigrata cristiano-egiziana Treveina Basily, diventata oggetto di uno studio firmato dal ricercatore Mohamed Abdel Hady dal titolo 'Un'egiziana i cui geni risalgono all'epoca delle mummie dell'era Saitica' (XXVI dinastia).



I risultati dell'analisi del Dna di Basily hanno rivelato che "la sua discendenza è al 100% egiziana, senza alcun tipo di mescolanza", sintetizza il sito aggiungendo che secondo il ricercatore "il risultato è molto raro e francamente sorprendente".



La donna ha raccontato che tutto è nato per "curiosità: per tutta la vita ho sentito i miei amici parlare della loro discendenza e del loro albero genealogico. Anche io ero curiosa di sapere dove fossero le mie radici".



Trentenne sposata con due figli, laureata in Giurisprudenza, la donna è nata a Tanta - sul delta del Nilo - ma risiede in Australia. "L'idea mi perseguita da anni, ma di recente ho deciso di cercare una risposta" attraverso "una società specializzata", ha raccontato precisando di aver inviato un campione per l'analisi genetica all'azienda e poi di essersene dimenticata fino a quando, tre mesi dopo, ha ricevuto i risultati.



Le analisi, troppo complicate per un profano, necessitavano dell'interpretazione di uno specialista: cercando online anche in gruppi Facebook dedicati a chi è interessato a scoprire le proprie radici, Basily è entrata in contatto con il ricercatore, Hady, "e la sorpresa è stata che il Dna ha dimostrato che la mia parentela risale a una delle epoche faraoniche, in particolare all'epoca Saitica", ha sottolineato. "La mia analisi mostra una somiglianza genetica con il Dna di una mummia", ha sostenuto ancora come riferisce il sito Egypt Independent senza fornire dettagli tecnici.



"La dinastia Saitica vide i re della città di Sais" detta anche "San al-Hajar, nel Delta del Nilo, liberare definitivamente il Paese dal controllo assiro per mano di Psammetico I, che mescolò il sangue delle famiglie regnanti egiziane, libiche e nubiane", ricorda il sito. (ANSAmed).





