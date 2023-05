Tunisia: liberi i 2 studenti arrestati per una canzone satirica

(ANSAmed) - TUNISI, 18 MAG - In Tunisia il Tribunale di Nabeul ha accolto la richiesta di scarcerazione dei due studenti arrestati per una canzone satirica. Lo ha detto ai media il presidente della sezione regionale della Lega tunisina per la difesa dei diritti umani a Nabeul, Chawki Halfaoui, precisando che i due studenti, Dhia Nassir e Youssef Chelbi, compariranno in tribunale martedì prossimo in stato di libertà. Sulla vicenda era intervenuto in mattinata anche il presidente Kais Saied che parlando con la premier Najla Bouden aveva espresso "il suo stupore per l'arresto di due studenti a Nabeul". "Non voglio intromettermi negli affari della magistratura, ma non mi piacciono le ingiustizie e niente puo' giustificare l'arresto di due studenti che stanno per sostenere gli esami, è inaccettabile". Saied ha poi invitato i "magistrati onesti" a fronteggiare "questi eccessi" e ad impegnarsi nella "guerra di liberazione nazionale".



Nassir e Chalbi, di 26 e 27 anni, erano stati arrestati lunedì scorso mentre uscivano da un caffè a Nabeul, nel nord-est della Tunisia, aveva dichiarato il loro legale Imen Souissi.



Sulla base degli elementi raccolti dalla polizia, i due erano stati posti in regime di custodia cautelare in attesa di comparire davanti al tribunale di primo grado previsto per martedì prossimo. La giustizia li accusa di aver "danneggiato altri tramite i social" e di aver "attribuito fatti inesatti ad un pubblico ufficiale" in un loro brano pubblicato su TikTok.



Nel loro video, i due studenti cantano una nota melodia dei cartoni animati, mentre il testo della loro composizione critica la polizia e la loro applicazione della legislazione penale relativa al consumo di cannabis. (ANSAmed).





