Tunisia: nuova condanna per ex capo Gabinetto del presidente

(ANSAmed) - TUNISI, 17 MAG - Nadia Akacha, ex responsabile del Gabinetto del presidente tunisino, nonché sua strettissima consigliera, è stata condannata in contumacia a un anno di carcere e una multa di 600 dinari (circa 180 euro) per diffamazione, false accuse e denigrazione sui social media a seguito di una denuncia dell'ex rappresentante del Paese all'Onu. Lo riferiscono i media locali. La condanna segue quella del gennaio scorso, sempre in contumacia, ad altri 14 mesi di carcere in relazione a registrazioni audio contenenti commenti denigratori sul presidente Kais Saied.



Una serie di registrazioni audio attribuite ad Akacha sui retroscena degli incontri di Saied con personalità straniere erano diventate virali sui social network nell'aprile 2021, suscitando scalpore in Tunisia. Le registrazioni vennero pubblicate tre mesi dopo le dimissioni di Akacha, che secondo molti commentatori residente attualmente in Francia. La donna ha sempre negato le dichiarazioni a lei attribuite, che includevano anche pettegolezzi sul presidente e la sua famiglia. (ANSAmed).





