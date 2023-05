In Siria attacco dell'Isis contro un pullman, 3 militari morti

BEIRUT - Tre militari siriani, di cui un ufficiale, sono stati uccisi in un attacco compiuto nell'est del paese da non meglio identificati miliziani, secondo alcune fonti affiliati all'Isis. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco è avvenuto lungo l'autostrada che collega Damasco a Dayr az Zor, nei pressi di Sukhna, località nota per essere una roccaforte dell'insurrezione jihadista.



Nonostante l'Isis sia stato dichiarato sconfitto militarmente in Siria nel 2019, l'insurrezione armata di stampo jihadista continua a operare in diverse regioni della Siria centro-orientale.