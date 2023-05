In Libano il porto di Beirut torna 'pienamente operativo'

(ANSAmed) - BEIRUT, 17 MAG - Il porto di Beirut, distrutto dalla devastante esplosione di quasi tre anni fa nella quale sono rimaste uccise circa 250 persone, torna a essere pienamente operativo nel consentire alle navi di grandi dimensioni di caricare e scaricare merci. Lo ha annunciato il ministro uscente libanese dei trasporti e dei lavori pubblici, Ali Hamiye, con un messaggio diffuso sui social network e ripreso dai media libanesi.



Il porto era stato distrutto il 4 agosto del 2020 nella deflagrazione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, illegalmente stoccate per diversi anni in uno degli hangar della struttura portuale. Nell'esplosione, definita come una delle 10 più potenti deflagrazioni non nucleari della storia, un terzo della città di Beirut era stata danneggiata, costringendo 300mila persone ad abbandonare temporaneamente o in via definitiva le proprie case, e ferendo più di 6 mila persone, molte delle quali sfigurate e menomate a vita. Il Libano inoltre è al collasso economico dall'autunno del 2019, quando si è palesato il fallimento del sistema bancario. Il Paese è da mesi senza un governo nel pieno dei suoi poteri e senza il presidente della Repubblica.



L'inchiesta libanese sull'esplosione del 4 agosto 2020 è stata di fatto insabbiata dall'elite politica al potere e fortemente contestata da ampi settori dell'opinione pubblica. Il giudice Tareq Bitar, che formalmente ancora guida le indagini, aveva inserito nella lista delle persone sospettate di essere responsabili dell'esplosione otto personalità di rilievo nelle istituzioni politiche e in quelle militari e di sicurezza del Paese. (ANSAmed).





