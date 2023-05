In Algeria, collari riflettenti per proteggere i dromedari

(ANSA) - ALGERI, 17 MAG - In Algeria, politici eletti, organizzazioni locali, associazioni e volontari nelle province desertiche stanno dotando i cammelli di collari riflettenti per proteggerli da incidenti stradali mortali, spesso causati da questi mammiferi durante la notte, e salvare vite umane.



Secondo i dati ufficiali del Ministero dell'Agricoltura algerino, il Paese conta più di mezzo milione di cammelli. I dromedari sono diffusi nel Paese nordafricano, soprattutto nelle province desertiche, mentre altri esemplari, in numero limitato, si trovano nelle zone steppose che separano il nord dell'Algeria dal suo sud.



Come è noto, i cammelli percorrono migliaia di chilometri attraverso i deserti in cerca di pascoli e acqua, motivo per cui un tempo venivano chiamati "nave del deserto".



I servizi di sicurezza algerini, in particolare la Gendarmeria Nazionale (una forza affiliata al Ministero della Difesa), rilasciano spesso comunicati su incidenti stradali mortali nelle province desertiche e steppose causati da cammelli mentre attraversano strade asfaltate soprattutto di notte. Gli incidenti mortali causati da questi mammiferi si verificano spesso con autobus passeggeri o camion pesanti, i cui conducenti preferiscono viaggiare di notte per evitare il sole cocente e il caldo intenso dei giorni del Sahara.



In questo contesto, Mohamed Daoui, ex deputato dell'Assemblea Nazionale Popolare (prima camera del Parlamento), ha spiegato che i cammelli sono noti per vagare in vaste aree alla ricerca di pascoli e acqua, e spesso sono liberi, senza alcuna sorveglianza.



"Questa situazione porta i dromedari ad attraversare le strade asfaltate, soprattutto di notte, causando incidenti stradali, alcuni dei quali purtroppo mortali", ha dichiarato Daoui ad ANSAmed.



L'ex presidente della commissione per i trasporti e le telecomunicazioni del Parlamento ha spiegato che l'iniziativa dei kit riflettenti è stata lanciata anni fa con l'obiettivo di proteggere i cammelli da un lato e di ridurre gli incidenti stradali, spesso mortali e terribili, dall'altro.



Daoui ha sottolineato che alcuni proprietari rifiutano del tutto l'idea, temendo che i collari si stringano sul collo degli animali con la crescita o l'aumento di peso, causando la loro morte. Tuttavia, aggiunge l'ex deputato, molti l'hanno adottata e l'hanno attaccato alle zampe o al collo di questi mammiferi.



Daoui, che è stato anche eletto nel consiglio della provincia meridionale di Ouargla, ha sottolineato che il Ministero dell'Agricoltura non ha adottato questo progetto a livello centrale in termini di finanziamenti.



Per lui, l'iniziativa è stata sostenuta in misura limitata dai bilanci delle province e dei comuni, stanziando denaro per fornire questi kit agli allevatori con l'aiuto di associazioni e volontari.



"Ad esempio, nella provincia di Ouargla, il progetto è stato avviato molti anni fa, stanziando ogni anno un budget di circa 10 milioni di dinari (67.500 euro) per l'acquisto dei kit e la loro distribuzione agli allevatori", ha aggiunto.



Inoltre l'ex parlamentare ha invitato il Ministero dell'Agricoltura ad adottare questo progetto a livello centrale, in quanto mira a "proteggere questa ricchezza animale da un lato e a preservare le vite umane dall'altro".



"La protezione dei cammelli è obbligatoria anche in termini di benessere animale, e che sono stati citati anche nel Corano", ha concluso. (ANSA).





