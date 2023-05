Visti Schengen, respinto il 30% delle richieste del Marocco

RABAT - Il 30% delle domande di visto Schengen presentate dal Marocco, nel 2022, per entrare nei 27 paesi d'Europa, sono state respinte. Sono le statistiche annuali SchengenVisa a rivelarlo.



L'Italia su 8.040 domande presentate al Consolato di Casablanca ne ha respinte il 28%, a Rabat su 2.467 richieste rifiutate il 12,9%. La maggior parte dei rifiuti proviene però da Francia e Spagna. Oltre 50.000 domande di visto per la Francia sono state respinte, su oltre 160.000, con un tasso di rifiuto di quasi il 32%. Su oltre 200.000 domande, anche la Spagna ne ha respinte oltre 50.000, distribuite in diversi uffici in tutto il Marocco, con un tasso di rifiuto del 25%. I due Paesi sono stati responsabili dell'85% dei respingimenti totali.



Tra i motivi che hanno contribuito ad alzare le barriere, c'è anche la denuncia della Commissione nazionale marocchina per il controllo della protezione dei dati di identificazione personale (CND), secondo la quale uno dei principali fornitori di servizi consolari e visti avrebbe inviato immagini di videosorveglianza a istituzioni governative straniere senza informare le autorità in anticipo, violando così la legge sulla privacy.



Nonostante l'aumento di domande, dovuto anche alla fine delle restrizioni per il Covid, il Marocco si è classificato come uno degli Stati con i più alti tassi di rifiuto per il secondo anno consecutivo, con il tasso del 30% nettamente superiore al tasso globale di rifiuto del 18%. Su 163 paesi, 28 hanno un rifiuto più alto del Marocco. L'Algeria ha una percentuale di "No" del 48%, seguita da Nigeria e Guinea-Bissau, ciascuna con il 45,6%.