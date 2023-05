Dopo pausa di quasi 13 ore riprendono gli attacchi

TEL AVIV - Dopo una pausa di quasi 13 ore - dalle 22 di ieri sera ora locale - sono ripresi stamani gli attacchi tra Gaza e Israele. Prima è ripreso il lancio di razzi, circa 15, da Gaza verso le comunità israeliane a ridosso della Striscia. Uno di questi - secondo il portavoce delle comunità di confine - è caduto su una serra ma senza procurare vittime. Gli altri - secondo la stessa fonte - o sono stati intercettati dall'Iron Dome o sono caduti in zone aperte.



Successivamente l'aviazione israeliana ha ripreso gli attacchi alle postazioni della Jihad islamica nella Striscia. Lo ha fatto sapere il portavoce militare.



La breve 'tregua' della notte scorsa era stata interpretata da alcuni media come il segno di un'evoluzione positiva dei colloqui indiretti in corso tra le parti - condotti dall'Egitto - per un cessate il fuoco.