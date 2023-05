Wafa e Al Jazeera ricordano la reporter Shireen Abu Akleh

TEL AVIV - L'agenzia palestinese Wafa e l'emittente Al Jazeera hanno dedicato oggi lunghi servizi alla reporter palestinese Shireen Abu Akleh a un anno esatto dalla sua uccisione, avvenuta durante scontri armati tra miliziani palestinesi ed esercito israeliano a Jenin in Cisgiordania.



Morte per la quale sia la tv qatariota, sia la leadership e la procura generale palestinesi, sia altre indagini di media (compresa Al Jazeera) e organizzazioni internazionali, hanno incolpato i soldati israeliani che, a loro giudizio, hanno volutamente centrato la reporter.



La Wafa ha ricordato che pochi giorni fa a Ramallah il 'Popular Art Center' ha organizzato un evento commemorativo per l'anniversario. In quell'occasione - secondo l'agenzia - i familiari della giornalista hanno detto di essere ancora in cerca "di giustizia e responsabilità". "Chiediamo a tutti - hanno sottolineato - di continuare a parlare di Shireen, di scriverne e di invocare le responsabilità" per la sua morte. Al Jazeera - che ha denunciato Israele all'Aja - ha ripercorso la lunga carriera della sua giornalista, affermando che "è stata colpita e uccisa dalle forze di occupazione israeliane mentre stava facendo il suo lavoro di reporter a Jenin". Poi ha ricordato "l'attacco" da parte della polizia israeliana ai partecipanti al funerale della giornalista a Gerusalemme, soprattutto a coloro che stavano portando la bara e che furono sul punto di far cadere il feretro. "Immagini scioccanti", le ha definite l'emittente.



Israele ha sempre respinto le accuse così come sono state formulate. Al termine delle indagini condotte dall'esercito anche con rappresentanti Usa, ha sostenuto "l'alta possibilità" che la giornalista sia "stata colpita accidentalmente" da spari dei militari, respingendo ogni volontarietà. Ed ha spiegato che "non è possibile determinare in modo inequivoco la fonte" dei colpi. Resta "rilevante" la possibilità, ha proseguito Israele, che Abu Akleh "sia stata colpita da pallottole sparate dai palestinesi armati". Pure l'Fbi - la reporter era anche cittadina americana - ha aperto una indagine ma i suoi esiti non sono stati ancora pubblicati.