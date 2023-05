(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 MAG - Nel corso di un'ora oltre 100 razzi palestinesi sono stati sparati da Gaza verso il territorio israeliano. La maggior parte sono caduti in un raggio di circa 40 chilometri dalla Striscia mentre alcuni hanno raggiunto anche il centro del Paese. Lo ha riferito la televisione pubblica israeliana Kan secondo cui i danni materiali sono limitati (grazie all'intervento del sistema di difesa aerea Iron Dome) e finora non si segnalano vittime.



Stamane un palestinese era stato ucciso e un altro ferito in modo grave nell'attacco israeliano nel sud della Striscia a Khan Younis. Lo riferisce l'agenzia Wafa secondo cui si tratta di "2 contadini", colpiti dalle schegge. L'esercito ha spiegato che sono stati colpiti "terroristi operativi che stavano lavorando a un sito di lancio". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed