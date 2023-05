Conferenza a Madrid affronta il dramma dei migranti dispersi

MADRID - È in corso a Madrid il primo 'Congresso internazionale delle famiglie vittime delle frontiere', promosso da Caminando Fronteras, ong specializzata nelle rotte migratorie nel Mediterraneo occidentale e nell'Atlantico tra Nord Africa e Spagna. Alla conferenza partecipano sia parenti di persone scomparse lungo tragitti migratori, sia rappresentanti di istituzioni, giuristi, esperti in diritti umani e membri di ong.

"Sappiamo quanto sia difficile essere oggi qui presenti e rompere il silenzio", ha detto in apertura l'attivista Helena Maleno, portavoce di Caminando Fronteras, "chiediamo al pubblico di ascoltare con deferenza, empatia e con il cuore aperto". Tra le questioni affrontate, ci sono appunto esperienze vissute da persone che stanno cercando loro familiari di cui si sono perse le tracce mentre cercavano di raggiungere le coste europee dall'Africa. Tra queste, ad esempio, c'è l'algerino Abdallah, che cerca uno dei suoi parenti in mare il 25 dicembre 2022 mentre provava a raggiungere il sud-est della Spagna ed ha già effettuato tre viaggi infruttuosi nel Paese iberico per provare a ritrovarlo.

"La prima difficoltà è trovare informazioni. Ci sono solo voci non confermate. Pensiamo sempre che (i nostri parenti) siano detenuti o imprigionati. Non diciamo mai che sono morti", ha spiegato. Secondo Caminando Fronteras, almeno 11.286 persone sono morte o disperse nel tentativo di raggiungere la Spagna dall'Africa tra il 2018 e il 2022. L'evento odierno si concluderà con un intervento della ministra dei Diritti sociali spagnola, Ione Belarra.