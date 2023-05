(ANSAmed) - BEIRUT, 9 MAG - Membri di Hezbollah, il partito armato libanese filo-iraniano, hanno partecipato ai funerali di Marei Ramthani, presunto narcotrafficante ucciso ieri da un raid aereo attribuito alla Giordania nel sud della Siria al confine col regno hascemita. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui esponenti di Hezbollah, che da anni opera nella regione meridionale siriana e che gestisce parte della produzione e del traffico di anfetamine Captagon, hanno preso parte alle esequie dell'uomo, ucciso assieme alla moglie e ai suoi figli in una località a est di Suwayda, capoluogo dell'omonima regione siriana.(ANSAmed).





