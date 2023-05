Siria, uccisi 6 bimbi e una donna nel raid giordano di ieri

BEIRUT - Oltre a uno dei presunti narcotrafficanti che operava tra Siria e Giordania, sei bambini e la loro madre sono stati uccisi nel raid aereo giordano compiuto ieri nella regione meridionale siriana di Suwayda al confine con il regno hascemita. Lo riferisce oggi l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui ci sono conferme dell'uccisione dell'intera famiglia di Merei Ramthani, indicato come un signore del traffico di anfetamine Captagon vicino a miliziani filo-iraniani Hezbollah, presenti nel sud della Siria. Non ci sono ancora conferme ufficiali da parte della Giordania o della Siria della paternità dell'attacco aereo. Media siriani e attivisti nella regione di Suwayda hanno pubblicato foto dell'abitazione di Ramthani distrutta dal raid.