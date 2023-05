Nuovo raid di Israele su Gaza, '2 morti'

TEL AVIV - Israele ha colpito di nuovo a Gaza. Lo ha fatto sapere il portavoce militare secondo cui un velivolo ha centrato un'auto sulla quale "una squadra terroristica portava missili anti tank a Khan Younis nel sud della Striscia". I media locali riferiscono di 2 morti ma al momento non c'è conferma in Israele.



Intanto in un video messaggio trasmesso in tv il premier Benyamin Netanyahu ha annunciato: "Abbiamo cominciato la scorsa notte l'operazione 'Scudo e freccia'. Abbiamo eliminato tre esponenti di alto grado della Jihad islamica a Gaza". "Quegli arci assassini - ha proseguito - erano responsabili di lanci di razzi da Gaza verso Israele e dell'istigazione al terrorismo in Giudea e Samaria (Cisgiordania, ndr) contro i nostri civili".



"Siamo nel pieno di una campagna e siamo pronti ad ogni sviluppo. Chi ci colpisce - ha concluso - lo colpiamo a nostra volta con una forza maggiore".