Israele: migliaia via dal Sud per timore di razzi da Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 MAG - Le comunità israeliane nel sud di Israele, a ridosso della Striscia, si stanno preparando ad abbandonare le loro residenze per il timore di un massiccio lancio di razzi da Gaza dopo l'operazione dell'esercito. Ad ora sono oltre 2.000 le persone che - secondo i media - hanno lasciato le case ma i comuni si preparano a evacuarne altre migliaia in alberghi e altre abitazioni lontano dal confine.



Intanto, sono state spostate più a nord le rotte per gli aerei in arrivo e in partenza all'aeroporto Ben Gurion.(ANSAmed).





