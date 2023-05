Esercito Israele 'evade responsabilità su morte giornalisti'

TEL AVIV - A un anno dall'uccisione a Jenin della reporter di al-Jazira Shireen Abu Akleh (nel corso di un'operazione israeliana di antiterrorismo) un rapporto pubblicato oggi dal Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) di New York denuncia quello che gli appare un metodo costante di ''evasione di responsabilita' '' da parte di Israele riguardo all'uccisione di giornalisti nei Territori. Sulla base di 20 casi registrati complessivamente dal 2000, ''Israele - afferma il rapporto - ha mancato di investigare fino in fondo queste uccisioni. Anche quando le investigazioni sono avvenute, si sono trascinate per mesi ed anni e sono terminate con l'esonerazione di chi aveva aperto il fuoco''. L'esercito - scrivono gli autori del testo - afferma sempre che ''i soldati si sono sentiti in pericolo''. In almeno 12 casi ''testimonianze indipendenti non sono state prese in considerazione'', o sono state scartate.



Il Rapporto menziona fra gli altri il caso del fotoreporter italiano Raffaele Ciriello, che fu colpito a morte a Ramallah nel 2002. L'esercito escluse allora che fosse stato colpito da un carro armato, malgrado una testimonianza diversa di un collega sul posto. ''In altre occasioni - aggiunge il Rapporto - giornalisti palestinesi sono stati bollati come 'terroristi''. I dati cosi' raccolti hanno indotto il Cpj a concludere che ''le uccisioni avvenute per mano dell'esercito israeliano rappresentano una minaccia grave per la liberta' di stampa e minano alla base la possibilita' per i giornalisti di riportare le notizie in maniera libera e sicura''. Per affrontare questa situazione il Cpj chiede un intervento della comunita' internazionale.



Citato da Haaretz, il portavoce militare israeliano ha precisato che ''anche durante combattimenti intensi, l'esercito attacca solo obiettivi militari e adotta ogni precauzione possibile per contenere i danni ai civili durante le operazioni''. Le investigazioni della magistratura militare, ha aggiunto, sono sempre ''approfondite e si svolgono con professionalita'''.