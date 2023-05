Siria: Ong, raid aereo giordano contro trafficanti di anfetamine

(ANSAmed) - BEIRUT, 8 MAG - Per la prima volta dagli accordi tra Siria e Paesi arabi sulla lotta al narcotraffico di anfetamine Captagon prodotte nella Siria in guerra, l'aviazione giordana ha condotto nelle ultime ore un raid aereo in pieno territorio siriano contro un presunto narcotrafficante locale.



Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco è avvenuto a est del capoluogo siriano di Suwayda, nell'omonima regione meridionale siriana al confine con la Giordania. Secondo le prime informazioni, i jet hascemiti hanno preso di mira l'abitazione di Merei Ramthani, noto per essere al centro di traffici illegali e collegato agli Hezbollah libanesi, presenti nell'area e coinvolti nella produzione e nello smercio di Captagon a partire dai martoriati territori siriani.



Non è chiaro quali siano le sorti di Ramthani e della sua famiglia: sua moglie e sei suoi figli. Secondo alcune fonti sono stati tutti uccisi nel bombardamento ma è impossibile verificare le informazioni in maniera indipendente sul terreno.



Nei giorni scorsi ad Amman i ministri degli Esteri di Siria, Giordania, Egitto, Arabia Saudita e Iraq si erano accordati di intensificare la collaborazione per la lotta al narcotraffico a partire dalla Siria. Una condizione questa posta dai Paesi arabi per consentire il pieno reintegro della Siria nella Lega Araba dopo quasi 12 anni dalla sua esclusione. La decisione della Lega Araba di riammettere il governo siriano nel consesso inter-arabo è stata annunciata ieri, poche ore prima il raid aereo condotto dall'aviazione di Amman in territorio siriano col pieno accordo di Damasco.(ANSAmed).





