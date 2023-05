Prima astronauta saudita in orbita sulla ISS il 22 maggio

ROMA - Partiranno il 22 maggio i due astronauti sauditi, tra cui una donna, che fanno parte di Ax-2, la seconda missione privata diretta sulla Stazione spaziale internazionale (Iss). Lo rende noto la Nasa, scrive il giornale emiratino The National.



La missione Ax-2, che era programmata per domani, durerà 10 giorni e avrà al comando la veterana dello spazio Peggy Whitson: già due volte comandante della Iss e detentrice del record femminile di passeggiate spaziali, AstroPeggy potrà conquistare il primato come prima astronauta donna a capo di una missione privata. Al suo fianco, nel ruolo di pilota, ci sarà lo statunitense John Shoffner e i due astronauti sauditi: Rayyanah Barnawi, che diventerà la prima donna araba sulla Iss, e Ali Al Qarni. Si uniranno all'astronauta degli Emirati Arabi Sultan Al Neyadi che è a bordo della stazione per una missione di sei mesi.



Durante il viaggio, i due astronauti sauditi, i primi di una lunga lista che il Regno spera di reclutare nei prossimi mesi, eseguiranno diversi esperimenti scientifici assegnati loro dalle università saudite.