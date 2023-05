Tunisia: esperto, annunciare stato di disastro idrico

TUNISI - L'esperta in risorse idriche e cambiamenti climatici Raoudha Gafrej ha invitato le autorità tunisine ad annunciare ufficialmente lo stato di calamità naturale per la mancanza d'acqua in Tunisia, sottolineando l'importanza di istituire un piano nazionale urgente per gestire l'attuale crisi idrica. Durante una conferenza stampa organizzata dal Green Tunisia Network è stato chiesto al governo di lanciare un appello urgente al Consiglio nazionale dell'acqua e di aprirlo alle competenze nazionali e alla società civile, chiedendo anche la convocazione del Consiglio di sicurezza regionale.



Gafrej ha anche sottolineato l'importanza di sviluppare una strategia di finanziamento e ha chiesto una legge di emergenza sulla gestione delle risorse idriche per contribuire a porre fine urgentemente all'uso anarchico e illegale dell'acqua e agli sprechi. La Tunisia sta vivendo una crisi idrica dovuta alla persistenza della siccità negli ultimi 10 anni.