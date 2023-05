Migranti: 39 persone salvate e arrestate al confine con Turchia

(ANSAmed) - ROMA, 4 MAG - Trentanove migranti, tra cui diversi minori, sono stati salvati e poi arrestati dopo essere stati abbandonati su un isolotto nei pressi del fiume Evros al confine con la Turchia. Lo rende noto la polizia greca. Il gruppo comprendeva 13 uomini, 11 donne e 15 minori, si legge in un comunicato della polizia che non ha rivelato le nazionalità.



Ad avvertire le forze dell'ordine della loro presenza sono stati gli attivisti per i diritti umani. I migranti sono stati portati sull'isolotto a bordo di un gommone da un contrabbandiere sul lato turco del fiume e lasciati lì, ha detto la polizia.



Nel 2020 Atene ha eretto una barriera d'acciaio di 37,5 chilometri in questa remota area nord-orientale dopo che decine di migliaia di migranti hanno cercato di sfondarla, scontrandosi per giorni con le forze di sicurezza greche. In vista delle elezioni politiche che si terranno alla fine del mese, il governo conservatore ha promesso di estendere la barriera di altri 35 chilometri entro la fine dell'anno. La Turchia e i gruppi per i diritti umani accusano le forze dell'ordine greche di respingere abitualmente i richiedenti asilo al confine, cosa che Atene nega nonostante le numerose testimonianze di presunte vittime. (ANSAmed).





