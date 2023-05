In Marocco al via la prima semina di cannabis legale

RABAT - Il Marocco annuncia il debutto ufficiale della prima semina di cannabis legale, a due anni dall'approvazione della legge che ammette l'uso della pianta per uso terapeutico dando regole a un'attività peraltro già largamente diffusa nel nord del Paese. Sono 170 gli agricoltori coinvolti nel programma governativo che ora potranno preparare il terreno per la semina. Il primo lotto di semi di cannabis, importati da Svizzera, Uruguay, Ungheria, Bulgaria, Italia e Stati Uniti, è stato consegnato alle cooperative agricole delle province settentrionali di Al Hoceima, Chefchaouen e di Taounate. Le varietà non sono state rese note, ma l'origine dei semi molto probabilmente indica varietà destinate all'uso medico industriale con livelli di THC compresi tra lo 0,3 e l'1%. I media locali hanno riferito che i semi di cannabis distribuiti per la stagione 2023 copriranno 105 ettari di terreno.



Il governo del Marocco punta a coinvolgere 500 agricoltori nella prossima stagione. Regole particolarmente restrittive riguardano l'importazione dei semi di cannabis, che necessita di autorizzazioni dei Ministeri dell'Interno e dell'Agricoltura; quanto agli agricoltori, per poter beneficiare del programma di Stato, devono costituirsi in cooperative agricole.