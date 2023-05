(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 MAG - E' morta in un ospedale di Nablus in Cisgiordania la giovane palestinese colpita dal fuoco di un militare israeliano nel villaggio di Hawara dopo aver accoltellato un militare. Lo fa sapere il Ministero palestinese della Sanità, citato dall'agenzia di stampa Maan, secondo cui la donna è stata identificata in Iman Odeh di 26 anni. L'agenzia aggiunge che la Mezzaluna Rossa (equivalente locale della Croce Rossa) ha accusato l'esercito israeliano di aver impedito a una sua ambulanza di raggiungere tempestivamente la ferita.(ANSAmed).





