Gli arrivi di migranti in Spagna calati del 36% nel 2023

(ANSAmed) - MADRID, 03 MAG - Gli arrivi irregolari di migranti in Spagna sono stati 6.525 nei primi quattro mesi del 2023, una cifra inferiore del 36% rispetto a quella registrata nello stesso periodo dell'anno precedente: lo rende noto il Ministero dell'Interno del Paese iberico.



La riduzione del numero di arrivi in questi primi mesi del 2023 è stata osservata in particolare alle Canarie, dove gli sbarchi si sono dimezzati rispetto all'anno scorso: in tutto, sono approdate via mare 3.211 persone, mentre tra gennaio e aprile 2022 avevano fatto lo stesso 6.624 persone. Drasticamente ridotti anche gli arrivi per via terrestre o marittima presso le enclavi di Ceuta e Melilla. Sia alle Canarie, sia in altri punti di arrivo dei migranti come le Baleari o le coste andaluse, le rotte marittime sembrano essersi parzialmente riattivate nel corso del mese di aprile, con oltre 2.000 persone sbarcate in totale nell'arco di 30 giorni. (ANSAmed).





