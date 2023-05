(ANSAMed) - BEIRUT, 2 MAG - E' salito a 7 uccisi il bilancio del raid aereo attribuito a Israele e compiuto nella notte contro un deposito di armi iraniane nel nord della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui l'attacco che ha messo fuori uso l'aeroporto internazionale di Aleppo, circa 500 km a nord della capitale Damasco, ha causato l'uccisione di tre miliziani filo-iraniani di nazionalità non siriana e di altri 4 ufficiali dell'esercito governativo siriano.



Da anni e con una frequenza crescente, a Israele si attribuiscono periodici attacchi aerei contro postazioni iraniane e di milizie filo-iraniane presenti nella Siria in guerra. (ANSAmed).





