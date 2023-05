Migranti: nave ong a Livorno, punto medico Asl nel porto

(ANSAmed) - LIVORNO, 2 MAG - L'Asl Toscana Nord ovest attiverà domani al porto di Livorno un Posto medico avanzato (Pma), con medici e infermieri, per l'arrivo della nave ong Life Support con 35 migranti. Nel punto verrà anche predisposto un ambulatorio dermatologico, inoltre saranno disponibili farmaci, presidi sanitari e attrezzature necessarie per dare la migliore assistenza.



"L'assistenza sanitaria ai migranti - evidenzia il responsabile del 118 Dario Bitonti - avrà inizio anche in questo caso con l'arrivo in porto della nave. Insieme al personale sanitario della Sanità Marittima salirà a bordo un infermiere del 118 con funzione di direzione delle squadre di recupero che effettuerà il triage ai migranti, valutando eventuali priorità di sbarco". Inoltre sulla banchina sarà presente un'ambulanza per le emergenze e due gazebo coordinati dalla Croce Rossa e dal personale messo a disposizione dalla Questura. "Si opera ovviamente - sottolinea Cinzia Porrà, responsabile di zona - in sinergia e in collegamento con le associazioni di Volontariato, Croce Rossa, Anpas e Misericordia che a loro volta mettono a disposizione sia personale soccorritore che personale logistico e di protezione civile. Così come accaduto nell'altro sbarco dello scorso dicembre stiamo operando in stretta collaborazione con il prefetto e il suo staff, che coordina le operazioni, la questura che coordina le forze dell'ordine, la capitaneria di porto, l'autorità portuale, il Comune di Livorno e Porto 2000".



