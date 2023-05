Israele risponde ai razzi con attacchi su Gaza

TEL AVIV - Tensione alle stelle tra Israele e Gaza dopo la morte in carcere dello sceicco Khader Adnan dopo uno sciopero della fame durato mesi. Dopo i razzi lanciati dalla Striscia questa mattina, Israele ha risposto con attacchi di artiglieria a Gaza, a cui sono seguiti altri lanci di razzi dalla Striscia. Secondo la radio militare, sono stati 22 i razzi lanciati questo pomeriggio da Gaza verso il sud di Israele: uno è caduto in un cantiere edile di Sderot, dove c'è un ferito grave. Il portavoce militare ha aggiunto che quattro razzi sono stati intercettati in volo dal sistema di difesa Iron Dome mentre gli altri sono caduti in territorio israeliano.



Le fazioni armate attive a Gaza hanno pubblicato un comunicato congiunto in cui rivendicano la paternità dei lanci di razzi verso il territorio israeliano e in cui, riferendosi alla morte di Adnan, avvertono: "Si tratta di una prima reazione al crimine disgustoso, che provocherà reazioni del nostro popolo su tutti i fronti". Nel comunicato le fazioni mettono in guardia Israele dal compiere "altre aggressioni". "La resistenza resta in elevato stato di allerta", concludono.