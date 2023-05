Vedova Adnan, 'non voglio altri razzi da Gaza'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 MAG - La vedova dello sceicco Khader Adnan - morto la scorsa notte nella cella di un carcere israeliano dopo un lungo sciopero della fame - ha affermato di non volere ulteriori lanci di razzi da Gaza in ritorsione per la sua morte. A suo parere occorre prevenire spargimenti di sangue a Gaza, perchè dopo altri lanci di razzi Israele potrebbe bombardare la Striscia. Lo riferisce il quotidiano palestinese al-Quds. La donna ha precisato che lo sceicco Adnan lascia nove orfani i quali proseguiranno lungo la strada da lui indicata.



Secondo i media israeliani, l'Egitto sta compiendo una mediazione e propone la restituzione alla famiglia del corpo dello sceicco Adnan in cambio del mantenimento della calma. Una fonte della Jihad islamica, citata da al-Quds, ha però smentito questa informazione precisando che la restituzione del suo corpo è un diritto fondamentale del popolo palestinese, che non può essere oggetto di una trattativa. Nel frattempo il servizio carcerario israeliano ha elevato lo stato di allerta nel timore di proteste da parte di migliaia di palestinesi reclusi nelle prigioni israeliane. (ANSAmed).





