Beirut paralizzata dallo sciopero dei tassisti

(ANSAmed) - BEIRUT, 02 MAG - Nel Libano al collasso economico da quasi quattro anni, la capitale Beirut è stata oggi paralizzata dal blocco stradale imposto da centinaia di tassisti, scesi in strada per protestare contro il deterioramento delle condizioni salariali e di lavoro. Secondo i media locali, circa 400 tassisti hanno aderito allo sciopero della principale sigla sindacale, bloccando la zona orientale, il centro, l'area di Hamra. Sciopero e blocco stradale anche nella vicina località di Junie, a nord di Beirut.



Secondo i media, le rivendicazioni dei tassisti sono molteplici: la cessazione delle attività delle aziende straniere come Bolt e Uber che, a detta dei tassisti locali, applicano tariffe troppo basse; il divieto ai siriani, fuggiti in gran numero dal 2011 dalla guerra nella vicina Siria, di esercitare la professione di tassista; la richiesta al governo di bonus carburante di fronte ai continui rincari della benzina sullo sfondo del crollo della lira locale rispetto al dollaro statunitense. Quello odierno è il secondo massiccio blocco stradale imposto dai tassisti libanesi a Beirut e dintorni nell'arco di un anno. (ANSAmed).





