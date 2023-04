TEL AVIV - Un ragazzo palestinese è stato colpito a morte oggi durante scontri con l'esercito israeliano avvenuti nel villaggio di Tequ' vicino a Betlemme in Cisgiordania. La notizia, riferita dall'agenzia di stampa palestinese Wafa, è stata confermata dalla radio militare israeliana. Secondo la Wafa, il giovane è stato raggiunto al petto da un proiettile ed è deceduto dopo il ricovero in ospedale. Fonti locali hanno identificato il ragazzo in Mustafa Amar Sabah, di 15 anni.