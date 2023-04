Ferito un 14enne in un'operazione dell'esercito a Jenin

TEL AVIV - Reparti dell'esercito israeliano hanno fatto ingresso oggi nella città cisgiordana di Jenin. Sulla base di precise informazioni di intelligence - riferisce un comunicato militare - è stato localizzato e catturato un palestinese ricercato per attività terroristica. Sono state anche sequestrate quantità di armi. Durante l'operazione - precisa il comunicato - miliziani locali hanno aperto il fuoco contro i soldati e hanno fatto esplodere un ordigno. I soldati hanno risposto al fuoco e non hanno avuto vittime.



Secondo fonti palestinesi, nel corso degli incidenti è rimasto ferito un ragazzo di circa 14 anni. Le sue condizioni non sono note. Le stesse fonti affermano che il miliziano catturato appartiene alla famiglia a-Saadi, legata alla Jihad islamica.. Secondo le fonti, con l'ingresso delle forze israeliane a Jenin si è verificata una interruzione dell'erogazione della corrente elettrica e anche dell'internet.



La situazione è tornata normale con l'uscita dei militari dalla città.