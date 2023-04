Tenta di investire passanti in Cisgiordania, i militari lo fermano

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 APR - Un palestinese oggi ha cercato di travolgere alcuni israeliani che erano in attesa di un autobus presso la città-colonia di Ariel (Cisgiordania). Lo ha riferito la radio militare secondo cui in questo attacco non si sono avute vittime israeliane e "il terrorista è stato neutralizzato".



Secondo la ricostruzione dell'emittente l'uomo si è scontrato con una barriera di cemento posta a protezione della fermata dell'autobus, ha urtato un veicolo palestinese ed è poi sceso dall'automobile brandendo un coltello. E' stato allora colpito dal fuoco di un militare. Secondo i media l'uomo è poi deceduto per le ferite, ma ancora non c'è conferma da fonti palestinesi.



