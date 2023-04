La marina francese evacua altre 400 persone dal Sudan

PARIGI - La Marina francese ha evacuato altri 400 cittadini stranieri dal Sudan verso l'Arabia Saudita: è quanto annunciato oggi dalle autorità di Parigi. Questa nuova operazione porta a 936 il numero di persone evacuate dalle forze francesi dall'inizio della crisi in Sudan, delle quali 214 cittadini francesi. La fregata Lorraine è giunta nel porto di Gedda, ieri, in provenienza da Porto-Sudan, da dove era salpata la notte precedente, si legge in una nota congiunta diffusa dal ministero degli Esteri e della Difesa di Parigi.