DUBAI - Le Guardie della rivoluzione islamica iraniana hanno sequestrato oggi una petroliera nel Golfo di Oman, ha reso noto la Marina degli Stati Uniti, chiedendone l'immediato rilascio. "La petroliera Advantage Sweet, battente bandiera delle Isole Marshall, è stata sequestrata dalla Marina del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana mentre transitava in acque internazionali nel Golfo di Oman", ha dichiarato in una nota la Quinta flotta statunitense con sede in Bahrain.