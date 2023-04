Sale la tensione in Libano per il rimpatrio di profughi siriani

BEIRUT - Il ministro uscente dell'Interno libanese Bassam Mawlawi ha vietato per oggi ogni manifestazione a Beirut in sostegno o contro la permanenza dei profughi siriani in Libano. E questo dopo che nei giorni scorsi è salita la tensione sociale nel Paese tra comunità di profughi e comunità ospitanti sullo sfondo degli effetti della peggiore crisi economica nella storia del Libano.



Dal 2011 a oggi si sono rifugiati in Libano, paese con circa quattro milioni di abitanti, più di un milione di profughi siriani. L'Onu ne ha registrati 830mila. In seguito alla notizia, diffusa venerdì scorso, del rimpatrio forzato da parte dei servizi di sicurezza militari libanesi di una cinquantina di profughi siriani, organizzazioni umanitarie internazionali, siriane e libanesi si erano mobilitate a sostegno dei diritti dei profughi siriani. Ed era stato convocato un sit-in di fronte alla sede di Beirut dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr). Leader politici libanesi, tradizionalmente ostili alla presenza di profughi siriani, e sindaci di alcune località dove la presenza dei profughi è particolarmente sentita dalla popolazione locale, hanno dal canto loro reagito chiedendo l'espulsione di massa dei siriani e inasprendo le misure discriminatorie nei loro confronti.



Una manifestazione anti-profughi siriani era stata indetta per oggi per contrastare il sit-in in solidarietà dei siriani di fronte alla sede dell'Unhcr. Ma il ministro Mawlawi, per mantenere "l'ordine e la sicurezza", ha negato il permesso a entrambe le manifestazioni.