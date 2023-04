'Ripescati 34 corpi di migranti in 5 giorni in Libia'

(ANSAmed) - TRIPOLI, 24 APR - "I corpi di 34 migranti annegati nel tentativo di raggiungere l'Europa sono stati recuperati sulla costa occidentale della Libia in cinque giorni". Lo ha annunciato oggi la Mezzaluna Rossa libica. "Per il secondo giorno consecutivo, dopo la segnalazione dell'affondamento di un barcone di migranti nei pressi della costa di Sabratha (ovest), 11 salme sono state recuperate e consegnate alle autorità, portando il totale delle salme a 34", ha precisato la Mezzaluna Rossa. Mercoledì, l'organizzazione aveva segnalato il ritrovamento di 6 corpi sulle rive di Sabratha, 70 km a ovest della capitale Tripoli, e altri 17 domenica.



Le immagini pubblicate su Facebook mostrano dei volontari della Mezzaluna Rossa che trasportano i corpi dentro dei sacchi scuri e li depositano nelle ambulanze. "Un gommone che trasportava decine di migranti si è ribaltato mercoledì non lontano dalla costa di Sabratha", ha precisato una fonte della sicurezza della città, affermando che "il numero delle vittime potrebbe aumentare". "In questo tipo di incidenti, le possibilità di sopravvivenza sono scarse, soprattutto perché non è stata lanciata alcuna richiesta di aiuto", ha aggiunto la fonte.(ANSAmed).





