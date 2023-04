Deputato giordano arrestato, per Israele è 'una vicenda grave'

TEL AVIV - "E' una vicenda molto grave. Si tratta del tentativo di trafugamento non solo di oggetti di valore materiale ma anche di mezzi da combattimento": così il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha commentato con il sito Ynet l'arresto del deputato giordano Imad Adwan, avvenuto sabato al valico di confine con la Giordania sul ponte di Allenby.



"Stiamo indagando in profondità. Non penso che la cosa concerna la Giordania in quanto tale". In risposa alla domanda su cosa Israele intenda chiedere alla Giordania, Cohen ha risposto: "La richiesta base è che sia processato, che paghi un prezzo per la sua attività criminale".



L'agenzia giordana Petra aveva annunciato domenica l'arresto di Imad Adwan da parte di Israele, affermando che il deputato "ha contrabbandato armi e oro nei Territori Palestinesi occupati". Il portavoce del Ministero degli esteri di Amman Sinan Majali, citato dalla Petra, ha detto che il dicastero sta "seguendo la detenzione del deputato" ed ha aggiunto che il ministero "in collaborazione con le competenti autorità giordane è al lavoro per scoprire i dettagli del dossier e risolverli".