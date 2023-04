(ANSAmed) - TUNISI, 21 APR - La presidenza tunisina ha annunciato la concessione della grazia speciale per 474 detenuti, che saranno rilasciati: la decisione coincide con la festa dell'Eid al Fitr, che segna la fine del Ramadan. Da parte sua, il presidente tunisino Kais Saied ha salutato il popolo e la Ummah islamica in questa occasione con un discorso pronunciato nella moschea Zitouna della capitale e trasmesso dalla tv pubblica. Il popolo tunisino "rimarrà unito dalla parola della verità e della responsabilità", ha detto. Non c'è "spazio per la 'Fitnah' (discordia), che è peggio di uccidere", ha aggiunto, affermando che proseguirà il lavoro "per realizzare la volontà del popolo". La Tunisia ha "le capacità e le opportunità per raggiungere la dignità e l'onore dei tunisini e la sovranità nazionale", ha sottolineato.(ANSAmed).





