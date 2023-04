Tel Aviv commemora Parini tra le vittime del terrorismo

TEL AVIV - Il Comune di Tel Aviv, secondo quanto si apprende, ha deciso di inserire il nome di Alessandro Parini, il giovane italiano ucciso sul lungomare della città lo scorso 7 aprile, tra le vittime del terrorismo a cui è dedicato, insieme ai soldati caduti in guerra, il Giorno del Ricordo, commemorazione nazionale in programma lunedì prossimo.



Per questo, nel pomeriggio di domenica 23, il nome di Parini - falciato in un attacco con l'auto lanciata sulla folla da un arabo israeliano - apparirà nella lista di oltre 750 nominativi iscritti nelle lastre di pietra del monumento al Parco HaBanim nel nord della città. L'ambasciatore italiano in Israele Sergio Barbanti interverrà alla cerimonia e deporrà, insieme al sindaco Ron Huldai, una corona di fiori accanto al cippo che ricorda il giovane avvocato italiano.