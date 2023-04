Libano, Salame rischia pesanti accuse in Francia

BEIRUT - L'inamovibile governatore della Banca centrale libanese, Riad Salame, rimane nel mirino della giustizia francese che intende iscriverlo nella lista degli indagati per frode e riciclaggio di danaro. Lo riferiscono media di Beirut che citano fonti di stampa internazionali.



Salame, suo fratello Raja e altri membri del suo entourage sono già al centro di una serie di indagini in diversi Paesi europei e in Libano per diversi illeciti finanziari.



Secondo le ultime informazioni di stampa, i pubblici ministeri francesi hanno informato il governatore della banca centrale libanese che intendono denunciarlo per frode e riciclaggio di danaro. E questo sulla base di una serie di conti correnti, definiti falsi dagli inquirenti transalpini, prodotti da Salame stesso per dimostrare la sua innocenza.



Il prossimo 16 maggio è prevista a Parigi l'udienza nei confronti di Salame, ma secondo ai mezzi di stampa libanesi e internazionali non è chiaro se il governatore si recherà in Francia per assistere alla seduta giudiziaria. Al termine dell'udienza, riferiscono i media, Salame potrebbe essere formalmente accusato di riciclaggio e frode per illeciti che avrebbero fruttato a lui e ai suoi soci almeno 300 milioni di euro dal 1993 al 2019. Le accuse sono state più volte respinte dal 72enne Salame, in carica dal 1993 ai vertici della Banca centrale. Salame è indicato da più parti come l'architetto della politica finanziaria del Libano degli ultimi 30 anni. Il paese dal 2019 vive la peggiore crisi economica della sua storia, è in default dal 2020 ed è da 30 anni governato da un cartello di politici strettamente legati a Salame e alla Banca centrale. I media fanno sapere che nell'inchiesta è coinvolto anche Marwan Khaireddin, influente banchiere libanese, che avrebbe offerto a Salame la possibilità di certificare, con conti correnti definiti falsi dagli inquirenti, la legittimità delle operazioni finanziarie di Salame e di suo fratello Raja. Khaireddin, capo della Bank al Mawarid libanese, è ora in Francia. E' stato ascoltato dalle autorità di Parigi nell'ambito dell'inchiesta su Salame. Le autorità francesi hanno vietato a Khaireddin di lasciare il paese, riferiscono i media.