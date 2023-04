Siria, attacco delle forze filo-turche contro postazioni governative

BEIRUT - Si riaccende la tensione nel nord-ovest della Siria dopo un attacco militare sferrato da milizie filo-turche nella regione a ovest di Aleppo contro postazioni governative. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui tre militari governativi sono morti nell'attacco. L'artiglieria di Damasco ha risposto al fuoco delle milizie siriane cooptate da Ankara nelle regioni di Idlib e Aleppo.



Nelle settimane scorse si sono intensificati gli sforzi della Russia, alleata del governo siriano e partner regionale della Turchia, per mediare nel processo di normalizzazione dei rapporti tra Damasco e Ankara dopo più di 12 anni di conflitto armato in Siria.